Élections générales au Liberia: fin d’une longue campagne, entre mobilisation et appels au calme

Au Liberia, la campagne pour les élections générales du 10 octobre 2023 s’est achevée le 8 octobre au soir. Elle avait démarré le 5 août dernier. Près de 2,4 millions d’électeurs seront notamment appelés à voter pour un nouveau président. Le sortant, George Weah, brigue un second mandat. Face à lui, il y a 19 autres candidats. Tous se sont largement investis pour séduire les électeurs, lors de cette longue campagne électorale.



Une campagne qui s’est achevée sous une pluie battante à Monrovia. Et cela n’a pas entamé la motivation des militants, quelle que soit leur appartenance politique, à sortir dans les rues pour soutenir leurs candidats : plusieurs caravanes ont sillonné les artères du centre-ville de la capitale.



Car, au-delà des élections présidentielles, les électeurs devront aussi choisir leurs représentants à l’Assemblée et au Sénat. De nombreux candidats, de moindre envergure, mais ayant une emprise au niveau local, étaient donc sur le terrain ces derniers jours.



La Cédéao demande aux candidats d’éviter les discours violents

Plusieurs points de tensions ont été décelés au cours de cette campagne. Avec comme point d’orgue, des affrontements survenus il y a une dizaine de jours, dans le comté de Lofa, entre militants du parti du président sortant et sympathisants de l’opposition. Selon la police, deux personnes ont perdu la vie.



Dans un tel contexte, les observateurs internationaux multiplient les discussions avec tous les acteurs impliqués dans ce processus électoral. Ainsi, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), dont le Liberia est membre, a demandé aux candidats d’éviter de prononcer des discours violents et de respecter les procédures légales en cas de contestation des résultats.