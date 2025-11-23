Réseau social
Élections générales en Guinée-Bissau : forte affluence à la mairie de Kolda où 1300 électeurs sont inscrits
Pour la première fois, un centre de vote pour les élections bissau-guinéennes (présidentielle et législative) a été ouvert à Kolda. Installé dans l’enceinte de la mairie, ce centre compte quatre bureaux devant accueillir les 1300 électeurs inscrits dans la capitale du Fouladou.

Les opérations ont démarré à 7 h précises ce dimanche matin dans une ambiance calme mais marquée par une grande affluence. Tout au long de la matinée, les électeurs se sont présentés en nombre pour accomplir leur devoir civique.

À midi, aucun incident n’avait été enregistré. Une situation confirmée par Madame  Gnima Orlando Sambou,  présidente du bureau de vote numéro 1, qui a rassuré sur le bon déroulement du scrutin lors de notre passage sur place.

Ce dispositif inédit à Kolda témoigne de la volonté des autorités bissau-guinéennes de rapprocher davantage les électeurs de la diaspora installée au Sénégal.
Ismaila Mansaly(correspondant)

Dimanche 23 Novembre 2025 - 15:08


Nouveau commentaire :
