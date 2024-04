Elections législatives : La CEDEAO envoie une mission d'information au Togo

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) va déployer du 15 au 20 avril 2024 une « mission d’information » au Togo dans la perspective des élections législatives et régionales prévues le 29 avril prochain, a indiqué le président de sa Commission, Omar Alieu Touray.



La Mission est composée de sept membres et conduite par Maman Sambo Sidikou, ancien Représentant de l’Union africaine au Mali et au Sahel.



« La Mission rencontrera, au cours de son séjour au Togo du 15 au 20 avril, les principales parties prenantes au processus électoral, notamment les responsables des institutions et agences de l’Etat, les partis politiques, l’organe de gestion des élections, les organisations de la société civile, les médias, et les partenaires », a ajouté le président de la Commission.



Toutes ces rencontres visent à permettre à la Mission d’entreprendre une « évaluation préélectorale ». Toutefois, celle-ci « ne s’engagera dans aucun autre processus », a insisté l’instance régionale.



La veille, hier lundi, la Cédéao avait affirmé la nécessité de déployer une « mission exploratoire » au Togo pour interagir avec les principales parties prenantes au processus électoral en cours à Lomé.



Initialement prévues le 13 avril, les élections ont été reportées au 20 avril, puis au 29 avril en raison de réformes constitutionnelles controversées que le gouvernement prévoyait d’introduire.



Ces réformes adoptées par l’Assemblée nationale visent à transformer le système politique togolais du système présidentiel au modèle parlementaire.



« Dans ce contexte crucial, la Commission de la Cédéao a jugé nécessaire de dépêcher une mission exploratoire au Togo », a déclaré M. Touray.



Au terme de sa visite, la Mission « soumettra son rapport et ses recommandations au Président de la Commission de la Cédéao pour qu’il prenne des décisions et des mesures appropriées, y compris le déploiement d’une Mission d’observation électorale (MOE) pour les élections législatives et régionales », a conclu Omar Alieu Touray.