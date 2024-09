Élections législatives du 17 novembre : le Pastef dément les fausses listes de candidats circulant en ligne

Le Secrétariat General du parti Pastef-Les-Patriotes dément et rejette les fausses listes de candidats aux prochaines élections législatives qui circulent sur internet et sur la scène médiatique. Cette mise au point a été faite à travers un communiqué.



« Certaines informations circulent sur internet ainsi que sur les médias sociaux au sujet de soi-disant listes de candidats aux prochaines élections législatives du 17 novembre 2024 sont totalement fausses et infondées », lit-on dans le communiqué parvenu à PressAfrik.



Par ailleurs, le Secrétariat tient à informer à la population ainsi qu’à ses partisans et sympathisants « toute information qui n’est pas publiée via les canaux officiels du Parti ou fourni par une voix attitrée, doit être comme fausse est trompeuse ».



Pour rappel, des listes de candidats attribuées au parti Pastef pour les élections législatives du 17 novembre avaient circulé sur les réseaux sociaux et ont été largement partagées par de nombreuses personnes.