Electricité: la Senelec annonce des perturbations dans les localités de Thiès, Mbour et Tivaouane du 22 au 26 octobre

Mbour : Canda - Sonatel Somone

Khombole : Kairé - Pétrosen Services Khombole

Mbour : Boukhou - Pagui - Sindia - Préfab Briques Sénégal - Touba Poussin

Keur Moussa : Verger Sény Samb - Soleil Vert

Tivaouane : Mbar Diop - Keur Djite - Bagne - Keur Gallo

Keur Moussa : Forage Keur Séga - Ripaille Keur Moussa - Délice Universelle - Keur Gilaye - Keur Matar

Mbour : Louly - Mboulème

Thiès : Tawa Fal - Keur Ibra Fall - Baback - Tatène - Gott - Gollar

Tivaouane : Kelle - Touba Fall Moukher - Dankhe - Santhie Bouna

Mbour : Star Énergie - Sonatel 17 - F3 - F4 - Concessionnaire - Ainomane - Aymerou - Ngogom

Keur Moussa : Star Énergie - Sonatel 17 - F3 - F4

Forages de Fandane et Khelcom Falokh

Mbour : Gandoul - Supresseur Sénac - Entrepôt Yéba India - Gare Péage Toglou

Pout : Khodaba - SOSEPRA - Usine Malick Diao - Sagnafi

La SENELEC annonce des travaux pour améliorer la qualité de la distribution d'électricité dans la région de Thiès. Ces opérations, prévues sur plusieurs jours, pourraient entraîner des interruptions temporaires de l'approvisionnement en électricité dans les localités de Thiès, Mbour et Tivaouane, entre le mardi 22 et le samedi 26 octobre 2024.La société nationale d’électricité précise que ces coupures, liées à des travaux de maintenance, auront lieu chaque jour de 8h à 16h30. Voici le calendrier détaillé des zones concernées :Mardi 22 octobre 2024Mercredi 23 octobre 2024Jeudi 24 octobre 2024Vendredi 25 octobre 2024Samedi 26 octobre 2024La SENELEC présente ses excuses pour les désagréments que ces interruptions pourraient causer et remercie sa clientèle pour sa compréhension.