Électrification rurale : l'ASER annonce un besoin de 396 milliards de FCFA pour connecter les 6 471 localités

Le secrétaire général de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER), Fidèle Djissibone Diémé, a annoncé que le Sénégal doit mobiliser 396 milliards de FCFA pour atteindre l’accès universel à l’électricité en 2029. Le responsable a partagé ce chiffre, lundi 29 juin 2026 lors de l'ouverture d’un atelier régional sur l’électrification et l’action climatique à Dakar. Selon le secrétaire général, ce financement massif est indispensable pour connecter les 6 471 localités qui n'ont pas encore accès au réseau dans le pays.



Fidèle Djissibone Diémé a précisé que le taux d’électrification en milieu rural stagne actuellement à 69,84 %, contre environ 80 % au niveau national. L'argent recherché servira à déployer des infrastructures moins polluantes et adaptées au climat dans les campagnes. « À travers les échanges avec les différents participants et les institutions financières, nous pensons pouvoir mobiliser les financements nécessaires pour réaliser l’accès universel à l’électricité en 2029 », a indiqué le représentant de l'ASER, d'après les conclusions de cette rencontre internationale soutenue par l'ONU.



Le directeur de cabinet du ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Bouré Diouf, a appuyé cette urgence lors des débats. Le haut fonctionnaire a insisté sur le lien direct entre l'énergie et le développement économique du pays. Selon les orientations de l'Agenda Sénégal 2050 lues par Bouré Diouf, une énergie fiable et abordable reste une condition obligatoire pour l'industrialisation, la réduction des inégalités entre les régions et la réussite de la transition écologique.