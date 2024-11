Elim CAN 2025 : Gambie et Ghana éliminés, les Comores qualifiées

Les matchs de vendredi soir comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025 se sont révélés lourds de conséquences pour la Gambie et le Ghana. Les Comores sont qualifiées.



Dans le groupe A, les Comores ont remporté la “finale” contre la Gambie (2-1) à Berkane au Maroc et pris rendez-vous pour la phase finale, qui aura lieu également au royaume chérifien.



Dos au mur, les Scorpions avaient pourtant pris les devants à la 19e minute sur une reprise au second poteau d'Abdoulie Sanyang consécutive à un centre de l'inévitable Musa Barrow. Mais les Coelacanthes n'ont pas douté bien longtemps. Sur un contre initié par l'ex-international Espoirs français Zaydou Youssouf, qui fêtait sa première cape, Rafiki Saïd a conclu en beauté après avoir infligé un petit pont à un adversaire (1-1, 26e).



Alors qu'on se dirigeait vers un match nul qui faisait les affaires des Comores sans les qualifier, tout a basculé à la 90e minute lorsque Faïz Selemani a adressé un centre parfait pour la tête de Myziane Maolida, qui a offert aux Comoriens leur 2e participation à la CAN après leur parcours historique jusqu'en 8es de finale en 2022.



Jordan Ayew avait initié la remontada…



Le Ghana, en revanche, ne verra pas cette 35e édition ! Sur le déclin ces dernières années et éliminés en phase de groupes des deux dernières éditions, les Black Stars ont buté sur l'Angola, déjà qualifié, à Luanda (1-1), entérinant ainsi leur échec. Jordan Ayew avait pourtant inscrit le but de la remontada sur un superbe coup franc à la 18e minute.



Le gardien ghanéen Abdul Manaf Nurudeen avait ensuite entretenu l'espoir en repoussant un penalty de Mbala Nzola. Mais une tête de Zini, sur un centre de Milson, à la 64e minute, a entériné l'égalisation angolaise et l'élimination des hommes d'Otto Addo qui manqueront la CAN pour la première fois depuis 2004. Le dernier billet de ce groupe F se jouera lundi dans un duel à distance entre le Soudan et le Niger.







Avec Afrik Foot