Éliminatoires CAN 2019/ Sénégal-Soudan: ce sera le 13 octobre au Stade Léopold Sédar Senghor

Dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations Can 2019 au Cameroun, le Sénégal va affronter le Soudan, le samedi 13 octobre prochain. Le match se jouera au Stade Léopold Sédar Senghor à partir de 19 heures.



Pourtant, le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Me Augustin Senghor était entrain de voir les possibilités de jouer cette rencontre le vendredi afin d’avoir plus de temps de récupération. Mais, après concertation ses homologues du Comité d’urgence de l’instance faitière, la date du samedi 13 octobre a été finalement arrêtée, précise le quotidien sportif "Record".



Ainsi, pour rester conforme aux règlements en vigueur à la confédération africaine de football (Caf), une missive a été envoyée à l’instance dirigeante du football africain, organisatrice de la compétition. L’adversaire a lui aussi reçu sa lettre de confirmation de la part de la FSF.