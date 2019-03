Eliminatoires CAN 2019 : les "Lions" en séance d'entrainement ce lundi à Thiès

En prélude du match contre Madagascar ce 23 mars comptant pour la sixième journée des éliminatoires de la Can 2019, et du match amical contre le Mali prévu 3 jours après la rencontre avec les «Baréa», les «Lions» du Sénégal vont tenir leur première séance d’entrainement ce lundi au Stade Lat Dior de Thiès. Un premier galop qui n'enregistrera pas la présence de certains joueurs ayant compéti dimanche. C'est le cas notamment de Sadio Mané et Diao Baldé qui devront à priori rejoindre le groupe mardi ou mercredi. Mais, Aliou Cissé aura certainement à sa disposition un groupe suffisamment étoffé pour démarrer le travail.





Toutefois, cette séance sera une occasion pour le staff technique de tâter la pelouse en vue de cette rencontre dont le seul enjeu est la première place, puisque le Sénégal et le Madagascar ont tous les deux obtenu leur ticket pour le rendez vous d’Egypte.