Eliminatoires CAN 2023: Aliou Cissé convoque 26 joueurs dont Demba Seck, Ilimane Ndiaye et Alpha Diounkou

Champion d’Afrique en titre, le Sénégal entame la défense de son titre, le 4 juin prochain au stade Abdoulaye Wade face au Bénin. Trois jours plus tard, les « Lions » défieront le Rwanda à Kigali.



Pour ces rencontres comptant pour les deux premières journées des éliminatoires CAN 2023 en Côte d’Ivoire, Aliou Cissé composera avec 26 joueurs. Le sélectionneur a reconduit presque les mêmes, mais avec quelques surprises.



Après les forfaits de Bouna Sarr et Bamba Dieng, le technicien sénégalais fait appel à Demba Seck (Torino), Ilimane Ndiaye (Scheffield United) et Alpha Diounkou (FC Barcelone).



Liste des 26 joueurs



Gardiens: Edouard Mendy (Chelsea), Alfred Gomis (Rennes), Seny Dieng (Queens Park Rangers)



Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Naples), Abdou Diallo (PSG), Pape Abou Cissé (Olympiacos), Abdoulaye Seck (Royal Antwerp), Saliou Ciss (Nancy), Fodé Ballo-Touré (AC Milan), Youssouf Sabaly (Real Betis), Alpha Diounkou (Barcelone)



Milieux : Nampalys Mendy (Leicester), Idrissa Gana Guèye (PSG), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace), Pape Matar Sarr (FC Metz), Mamadou Loum Ndiaye (Alavés), Moustapha Name (Paris FC), Pape Guèye (Marseille).



Attaquants : Boulaye Dia (Villarreal), Ismaila Sarr (Watford), Sadio Mané (Liverpool), Famara Diédhiou (Alanyaspor), Keita Baldé (Cagliari), Habib Diallo (Strasbourg), Ilimane Ndiaye (Scheffield United), Demba Seck (Torino)