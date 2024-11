Éliminatoires CAN 2025 : Le Burkina Faso frappé par une vague de blessures avant son choc contre le Sénégal

Alors que le Burkina Faso se prépare à affronter le Sénégal dans un match décisif comptant pour la 5ᵉ journée des éliminatoires de la CAN 2025, les Étalons doivent faire face à une vague de forfaits de dernière minute. Six joueurs burkinabés, dont cinq titulaires clés, ont été contraints de déclarer forfait en raison de blessures, laissant le sélectionneur Brama Traoré dans l’obligation de revoir son effectif.



Parmi les absents, des cadres tels que Bertrand Traoré, Dango Ouattara, Mohamed Konaté, Gustavo Sangaré, Hervé Koffi et Abdoul Kader Ouattara. Ces pertes affectent des postes clés, laissant le Burkina avec une équipe largement remaniée. Pour pallier ces absences, le sélectionneur des étalons a fait appel à six joueurs : les milieux Ridouanou Maiga et Clément Pitroipa de l’AS Douanes, le gardien Philippe La Paix Maré et l’ailier Hamed Blakiss Ouattara de l’Etoile filante de Ouagadougou, ainsi que Josué Tiendrébréogo, désormais en France à Annecy, et Régis N’Do évoluant au Leixões SC au Portugal. Ce groupe de renforts s’est joint aux autres joueurs déjà en stage à Bamako.



Ce jeudi 14 novembre à 19h GMT, au stade du 26 Mars de Bamako, le Burkina Faso, leader du groupe L, affrontera le Sénégal pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Les deux équipes, ayant déjà assuré leur qualification pour la phase finale au Maroc, pays hôte de la prochaine compétition continentale, se disputeront désormais la première place du groupe. Après un match aller disputé à Dakar, qui s’était soldé par un nul (1-1), les Étalons et les Lions de la Teranga se retrouvent pour un duel au sommet, déterminé à prendre l’avantage dans cette ultime confrontation.