Éliminatoires CAN 2025 : Le Sénégal vise une large victoire face au Malawi pour reprendre la tête du groupe L

Le Sénégal reçoit le Malawi ce vendredi à 19 heures au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025. Les « Lions » devront l'emporter pour redonner confiance à leur public, surtout après deux matchs nuls à domicile contre la RD Congo et le Burkina Faso.



Les hommes de Pape Thiaw auront pour mission de surclasser les Flames du Malawi avec un score large, afin de reprendre la tête du groupe L, actuellement occupée par le Burkina Faso. En effet, les Étalons ont conforté leur position de leader en battant le Burundi 4-1 hier jeudi.



Avec 7 points (+5), le Burkina Faso est en tête du groupe L, suivi du Sénégal (4 points, +1), du Burundi (3 points, -3) et du Malawi (0 point, -3). Pour s'emparer de la première place, les « Lions » devront s'imposer par plus de 5 buts d'écart, une tâche ardue face à un Malawi déterminé, qui n'a toujours pas engrangé de points dans ces éliminatoires.





Programme 3e journée groupe L





Vendredi 11 octobre 2024



19h00 Sénégal – Malawi





Jeudi 10 octobre 2024



Burkina Faso – Burundi 4-1