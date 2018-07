Éliminatoires CAN U20 : les "lionceaux" débutent leur stage de préparation du match retour ce lundi

"Nous allons commencer dès ce lundi avec le même groupe’’, a dit le sélectionneur des Lionceaux rentrés samedi de Brazzaville après avoir contraint l’équipe du Congo (2-2) la veille, vendredi.

Les Juniors, qui ont réalisé un résultat qui n’est pas un mauvais en soi, doivent tirer tous les enseignements de cette rencontre aller pour avancer’’, a ajouté le technicien sénégalais.



‘’On ne peut pas être satisfait d’un match où on se fait rejoindre dans les dernières minutes’’, avait expliqué Youssouph Dabo à l’issue du match aller soulignant que son groupe avait largement les moyens de gagner la rencontre.

Du côté congolais, on veut encore croire à ses chances de qualification et l’entraîneur de l’équipe, le Brésilien Valdo, ancien joueur du PSG (France), estime que le match retour ‘’reste ouvert’’.



‘’Nous irons à Dakar pour l’emporter, j’ai encore cinq jours pour bien travailler, oui on peut se qualifier’’, a dit le technicien brésilien avant la manche retour prévue ce samedi au stade Léopold Sédar Senghor.

Les Juniors sénégalais ont été finalistes des deux dernières précédentes éditions de la CAN de leur catégorie en 2015 et en 2017.