Éliminatoires Coupe du monde 2026 : l’Algérie valide sa qualification

L’Algérie a assuré sa qualification pour la Coupe du Monde 2026, ce jeudi. Les Verts ont signé une victoire 3-0 grâce à un doublé de Mohamed Amoura et un but de Riyad Mahrez, qui a également délivré deux passes décisives. Cette performance permet à l’Algérie de participer à sa cinquième phase finale de Mondial, après 1982, 1986, 2010 et 2014.
Avec cette qualification, l’Algérie devient le quatrième pays africain, après le Maroc, la Tunisie et l’Égypte, à obtenir son billet pour la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
