PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Coupe du Monde 2026 : le Sénégal hérite du groupe I avec la France, la Norvège et le vainqueur du barrage 2



Coupe du Monde 2026 : le Sénégal hérite du groupe I avec la France, la Norvège et le vainqueur du barrage 2
Le Sénégal connaît désormais ses adversaires pour la Coupe du monde 2026, qui se tiendra l’été prochain aux États-Unis, au Mexique et au Canada. À l’issue du tirage au sort organisé ce vendredi 5 décembre 2025 à Washington, les « Lions » évolueront dans la poule I aux côtés de la France, de la Norvège et du vainqueur du barrage 2 opposant la Bolivie, l’Irak et le Suriname.
 
Le tournoi de barrage de la Coupe du monde 2026 se déroulera lors de la fenêtre internationale du 23 au 31 mars 2026.
Moussa Ndongo

Vendredi 5 Décembre 2025 - 19:56


