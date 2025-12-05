Coupe du Monde 2026 : le Sénégal hérite du groupe I avec la France, la Norvège et le vainqueur du barrage 2

Le Sénégal connaît désormais ses adversaires pour la Coupe du monde 2026, qui se tiendra l’été prochain aux États-Unis, au Mexique et au Canada. À l’issue du tirage au sort organisé ce vendredi 5 décembre 2025 à Washington, les « Lions » évolueront dans la poule I aux côtés de la France, de la Norvège et du vainqueur du barrage 2 opposant la Bolivie, l’Irak et le Suriname.
Le tournoi de barrage de la Coupe du monde 2026 se déroulera lors de la fenêtre internationale du 23 au 31 mars 2026.
Le tournoi de barrage de la Coupe du monde 2026 se déroulera lors de la fenêtre internationale du 23 au 31 mars 2026.
Autres articles
-
Coupe du monde 2026 : Sénégal affrontera la France en phase de groupes
-
🛑Direct - Suivez le tirage au sort de la Coupe du monde 2026
-
Le premier choc Conte-Spalletti et autres affiches : pariez sur les principaux affrontements du week-end !
-
Tirage Mondial 2026 : Abdoulaye Fall et Pape Thiaw conduisent la délégation sénégalaise à Washington
-
Tirage au sort Mondial 2026 : les « Lions » attendent leurs futurs adversaires ce vendredi 5 décembre