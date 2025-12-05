Energie : Birame Soulèye Diop annonce une baisse des prix des hydrocarbures d’ici 15 jours

Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a défendu ce vendredi devant les députés le projet de budget 2026 de son département. Lors de son intervention, il a annoncé une baisse prochaine des prix des hydrocarbures.
« Les prix des hydrocarbures vont baisser de manière claire et nette, et ce sera dans moins de 15 jours », a assuré le ministre.
Pour rappel, le Premier ministre Ousmane Sonko avait exprimé, le 27 octobre 2025, la volonté du gouvernement de réduire les tarifs de l’électricité, du gaz et du carburant, afin de répondre à la grogne liée à la hausse du coût de l’énergie.
