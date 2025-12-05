Coupe du monde 2026 : Sénégal affrontera la France en phase de groupes

Le Sénégal connaît désormais son groupe pour la Coupe du monde 2026 à l’issue du tirage au sort. Les « Lions » évolueront dans la poule I aux côtés de la France, une confrontation qui rappellera de grands souvenirs, notamment le fameux match de 2002 où le Sénégal avait surpris les Bleus sur le score de 1-0.
