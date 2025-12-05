Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Coupe du monde 2026 : Sénégal affrontera la France en phase de groupes



Coupe du monde 2026 : Sénégal affrontera la France en phase de groupes
 Le Sénégal connaît désormais son groupe pour la Coupe du monde 2026 à l’issue du tirage au sort. Les « Lions » évolueront dans la poule I aux côtés de la France, une confrontation qui rappellera de grands souvenirs, notamment le fameux match de 2002 où le Sénégal avait surpris les Bleus sur le score de 1-0.
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Vendredi 5 Décembre 2025 - 19:41


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter