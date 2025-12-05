FIDAK 2025 : le CICES mise sur la digitalisation pour fluidifier l’accès et moderniser la foire

La 33ᵉ édition de la Foire internationale de Dakar (FIDAK), qui s’ouvre ce lundi, marque une étape importante pour le Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES) avec la digitalisation de plusieurs services destinés à fluidifier l’accès du public et à simplifier les démarches des exposants. Selon son directeur général, Justin Corréa, cette innovation répond aux plaintes récurrentes liées aux embouteillages et aux longues files constatés lors des précédentes éditions.« Nous avons beaucoup mis l’accent sur la digitalisation avec une application qui s’appelle CICES Ticketing », a expliqué Justin Corréa, cité par l'APS. Il a ajouté que l’outil permet désormais d’acheter son ticket à distance afin d’éviter les bouchons sur la VDN. En parallèle, une plateforme baptisée SUNU FIDAK a été développée pour permettre aux exposants de s’enregistrer et de générer automatiquement un badge via un code QR. Une modernisation qui met fin aux déplacements au CICES pour remplir des fiches et effectuer diverses formalités.Le directeur général souligne que ces innovations visent à raccourcir les délais et à alléger les procédures, tant pour les visiteurs que pour les participants. « Tout ce parcours a été réduit et le processus facilité pour gagner plus de temps », a-t-il assuré. Il précise également que la communication a été renforcée cette année afin de mieux vulgariser la foire et attirer un public plus large.En plus des expositions, la FIDAK propose un forum scientifique réunissant plusieurs personnalités invitées à débattre de thématiques liées au développement. L’édition 2025, qui se tient du 7 au 31 décembre sous le thème « Transformation territoriale et Développement inclusif », ambitionne ainsi de se positionner comme un rendez-vous économique plus moderne et accessible.