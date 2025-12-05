Le tirage au sort complet de la Coupe du monde 2026

Après le tirage au sort réalisé à Washington, la France, finaliste de la dernière édition de la Coupe du monde de football, aura pour premiers adversaires le Sénégal, la Norvège et un barragiste intercontinental (Bolivie, Irak ou Suriname) dans le groupe I. Le match d'ouverture du Mondial-2026 opposera le Mexique, tête de série du groupe A, à l'Afrique du Sud le 11 juin 2026 dans l'emblématique stade Azteca de Mexico.



L'Argentine, tenante du titre, affrontera l'Autriche, l'Algérie et la Jordanie dans le groupe J et l'Espagne, championne d'Europe, jouera contre l'Uruguay, l'Arabie saoudite et le Cap-Vert dans le groupe H.



La Fifa dévoilera samedi les horaires et lieux des matches de ce tournoi au format inédit à 48 équipes.







Tous les groupes du Mondial 2026



Groupe A

Mexique

Afrique du Sud

Corée du Sud

Barragiste UEFA de la voie D (Tchéquie, Irlande, Danemark, Macédoine du Nord)



Groupe B

Canada

Barragiste UEFA de la voie A (Italie, Irlande du Nord, Galles, Bosnie-Herzégovine)

Qatar

Suisse



Groupe C

Brésil

Maroc

Haïti

Ecosse



Groupe D

États-Unis

Paraguay

Australie

Barragiste UEFA de la voie C (Slovaquie, Kosovo, Turquie, Roumanie)





Groupe E

Allemagne

Curaçao

Côte d’Ivoire

Equateur



Groupe F

Pays-Bas

Japon

Barragiste UEFA de la voie B (Ukraine, Suède, Pologne, Albanie)

Tunisie





Groupe G

Belgique

Egypte

Iran

Nouvelle-Zélande





Groupe H

Espagne

Cap Vert

Arabie saoudite

Uruguay





Groupe I

France



Sénégal



Barragiste intercontinental 2 (Bolivie, Suriname, Irak)



Norvège





Groupe J

Argentine

Algérie

Autriche

Jordanie





Groupe K

Portugal

Barragiste intercontinental 1 (Nouvelle-Calédonie, Jamaïque, RD Congo)

Ouzbékistan

Colombie





Groupe L

Angleterre

Croatie

Ghana

Panama

