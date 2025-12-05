Réseau social
Le tirage au sort complet de la Coupe du monde 2026



Après le tirage au sort réalisé à Washington, la France, finaliste de la dernière édition de la Coupe du monde de football, aura pour premiers adversaires le Sénégal, la Norvège et un barragiste intercontinental (Bolivie, Irak ou Suriname) dans le groupe I. Le match d'ouverture du Mondial-2026 opposera le Mexique, tête de série du groupe A, à l'Afrique du Sud le 11 juin 2026 dans l'emblématique stade Azteca de Mexico.
 
L'Argentine, tenante du titre, affrontera l'Autriche, l'Algérie et la Jordanie dans le groupe J et l'Espagne, championne d'Europe, jouera contre l'Uruguay, l'Arabie saoudite et le Cap-Vert dans le groupe H.
 
La Fifa dévoilera samedi les horaires et lieux des matches de ce tournoi au format inédit à 48 équipes.


 
Tous les groupes du Mondial 2026
 
Groupe A
 Mexique
Afrique du Sud
Corée du Sud
 Barragiste UEFA de la voie D (Tchéquie, Irlande, Danemark, Macédoine du Nord)
 
Groupe B
 Canada
Barragiste UEFA de la voie A (Italie, Irlande du Nord, Galles, Bosnie-Herzégovine)
Qatar
 Suisse
 
Groupe C
 Brésil
Maroc
Haïti
Ecosse
 
Groupe D
 États-Unis
Paraguay
Australie
 Barragiste UEFA de la voie C (Slovaquie, Kosovo, Turquie, Roumanie)
 
 
Groupe E
 Allemagne
Curaçao
 Côte d’Ivoire
Equateur
 
Groupe F
 Pays-Bas
 Japon
 Barragiste UEFA de la voie B (Ukraine, Suède, Pologne, Albanie)
Tunisie
 
 
Groupe G
 Belgique
 Egypte
 Iran
Nouvelle-Zélande
 
 
Groupe H
 Espagne
Cap Vert
Arabie saoudite
 Uruguay
 
 
Groupe I
 France
 
 Sénégal
 
 Barragiste intercontinental 2 (Bolivie, Suriname, Irak)
 
 Norvège
 
 
Groupe J
 Argentine
Algérie
Autriche
 Jordanie
 
 
Groupe K
 Portugal
 Barragiste intercontinental 1 (Nouvelle-Calédonie, Jamaïque, RD Congo)
 Ouzbékistan
Colombie
 
 
Groupe L
 Angleterre
 Croatie
 Ghana
Panama
 
