Le tirage au sort complet de la Coupe du monde 2026

Après le tirage au sort réalisé à Washington, la France, finaliste de la dernière édition de la Coupe du monde de football, aura pour premiers adversaires le Sénégal, la Norvège et un barragiste intercontinental (Bolivie, Irak ou Suriname) dans le groupe I. Le match d'ouverture du Mondial-2026 opposera le Mexique, tête de série du groupe A, à l'Afrique du Sud le 11 juin 2026 dans l'emblématique stade Azteca de Mexico.
L'Argentine, tenante du titre, affrontera l'Autriche, l'Algérie et la Jordanie dans le groupe J et l'Espagne, championne d'Europe, jouera contre l'Uruguay, l'Arabie saoudite et le Cap-Vert dans le groupe H.
La Fifa dévoilera samedi les horaires et lieux des matches de ce tournoi au format inédit à 48 équipes.
Tous les groupes du Mondial 2026
Groupe A
Mexique
Afrique du Sud
Corée du Sud
Barragiste UEFA de la voie D (Tchéquie, Irlande, Danemark, Macédoine du Nord)
Groupe B
Canada
Barragiste UEFA de la voie A (Italie, Irlande du Nord, Galles, Bosnie-Herzégovine)
Qatar
Suisse
Groupe C
Brésil
Maroc
Haïti
Ecosse
Groupe D
États-Unis
Paraguay
Australie
Barragiste UEFA de la voie C (Slovaquie, Kosovo, Turquie, Roumanie)
Groupe E
Allemagne
Curaçao
Côte d’Ivoire
Equateur
Groupe F
Pays-Bas
Japon
Barragiste UEFA de la voie B (Ukraine, Suède, Pologne, Albanie)
Tunisie
Groupe G
Belgique
Egypte
Iran
Nouvelle-Zélande
Groupe H
Espagne
Cap Vert
Arabie saoudite
Uruguay
Groupe I
France
Sénégal
Barragiste intercontinental 2 (Bolivie, Suriname, Irak)
Norvège
Groupe J
Argentine
Algérie
Autriche
Jordanie
Groupe K
Portugal
Barragiste intercontinental 1 (Nouvelle-Calédonie, Jamaïque, RD Congo)
Ouzbékistan
Colombie
Groupe L
Angleterre
Croatie
Ghana
Panama
