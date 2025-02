Elon Musk annonce la fermeture de l’USAID, le compte X officiel de l’agence suspendu, et son site internet actuellement hors service

Dans une déclaration qui a choqué l’opinion publique, Elon Musk a révélé ce lundi 3 février 2025 son intention de fermer l’Agence américaine pour le développement international (USAID). Le multimilliardaire et propriétaire du réseau social X a affirmé que l’ex-président Donald Trump serait en accord avec cette décision radicale.

« Donald Trump est d'accord que nous devrions fermer l'USAID », a déclaré Musk, ajoutant : « Je l'ai interrogé en détail et il a accepté que nous le fermions. » Cette annonce a immédiatement fait l'objet de vives réactions, certains la qualifiant de choc pour la diplomatie américaine, l’USAID étant l'une des agences les plus anciennes et les plus importantes des États-Unis en matière d’aide internationale.



Elon Musk, qui a été chargé par Trump de faire le ménage au sein du gouvernement fédéral, a précisé que l’USAID, une agence qui gère des milliards de dollars d’aide à travers le monde, serait « fermée » dans les plus brefs délais. Selon lui, l'agence ne pourrait être sauvée : « Ce n'est pas juste que le ver est dans le fruit... c'est sans espoir. Il faut se débarrasser de l'ensemble. C'est pour cela qu'elle doit disparaître. C'est irrémédiable », a-t-il ajouté lors d’une session vidéo diffusée sur le réseau X, à minuit heure de Washington (05H00 GMT).



Dans le cadre de cette mesure, le compte X officiel de l’USAID a été suspendu, et son site internet est actuellement hors service. Par ailleurs, plusieurs hauts responsables de l’agence ont été placés en congé administratif dès samedi soir.

Cette décision, jugée par certains comme illégale, relance les débats sur la politique étrangère des États-Unis, notamment en matière d'aide internationale.



La fermeture de l’USAID pourrait avoir des conséquences importantes sur les relations diplomatiques des États-Unis avec de nombreux pays qui bénéficient de l'aide américaine, ainsi que sur les organisations humanitaires opérant à travers le monde. L’annonce de Musk marque un tournant majeur dans la politique de développement internationale des États-Unis.

