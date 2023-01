Elon Musk: la chute de la fortune du milliardaire bat un record mondial

Elon Musk a battu le record mondial de la plus grande perte de fortune personnelle de l'histoire.



De novembre 2021 à décembre 2022, il a perdu environ 165 milliards de dollars (100 billions 564 milliards 580 millions FCFA), a révélé Guinness World Records dans un blog publié sur son site web.



Les chiffres sont basés sur les données de l'éditeur Forbes, mais Guinness a indiqué que d'autres sources suggéraient que les pertes de M. Musk auraient pu être plus élevées.



Ces chiffres font suite à la chute de la valeur des actions de Tesla, la société de voitures électriques de M. Musk, après le rachat de Twitter l'année dernière.



Son rachat de la société de réseaux sociaux, pour un montant de 44 milliards de dollars (26 billions 813 milliards 622 millions FCFA), a suscité l'inquiétude des investisseurs qui craignent que M. Musk n'accorde plus suffisamment d'attention à Tesla.



Les pertes de M. Musk depuis novembre 2021 dépassent le précédent record de 58,6 milliards de dollars, subi par l'investisseur technologique japonais Masayoshi Son en 2000.



La perte estimée est basée sur la valeur de ses actions, qui pourraient retrouver leur valeur, ce qui signifierait que la richesse de M. Musk augmenterait à nouveau.



En décembre, le patron de Tesla a perdu sa place de personne la plus riche du monde au profit de Bernard Arnault, le directeur général de l'entreprise française de produits de luxe LVMH, qui possède la marque de mode Louis Vuitton.



La valeur des actions Tesla a chuté d'environ 65 % en 2022, en partie à cause des performances de Tesla. La firme n'a livré que 1,3 million de véhicules au cours de l'année, en deçà des attentes de Wall Street.



Cependant, le rachat de Twitter par M. Musk - où il a suscité la controverse en licenciant un grand nombre d'employés et en modifiant les politiques de modération du contenu - est à l'origine de la majeure partie de la chute des actions.



De nombreux investisseurs de Tesla estiment qu'il devrait se concentrer sur l'entreprise de véhicules électriques, qui est confrontée à une baisse de la demande dans un contexte de craintes de récession, de concurrence accrue et de difficultés de production liées à Covid.



"Les fondamentaux à long terme [de Tesla] sont extrêmement solides. La folie du marché à court terme est imprévisible", a tweeté M. Musk après la fermeture des marchés boursiers pour l'année en décembre 2022.



M. Musk vaut désormais environ 178 milliards de dollars (152 milliards de livres sterling), selon Forbes, tandis que Bernard Arnault a une valeur estimée à 188 milliards de dollars (155 milliards de livres sterling).