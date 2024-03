Emigration clandestine: 2 pirogues transportant des Sénégalais échouent à Dakhla, 2 morts annoncés

Le "Barça walla barsakh" semble reprendre alors que tous les regards sont tournés vers l'élection présidentielle. Entre lundi et mardi, deux pirogues de 26 et 27 personnes, ont été secourues à Dakhla, au Maroc. Selon les informations du journal Libération, les pirogues ont pris le départ entre Saint-Louis et Mauritanie. Au moins deux morts ont été enregistrés durant la traversée.



Babou Séne, consul du Sénégal à Dakhla infime que "tous les passagers sont des Sénégalais. Parmi la cinquantaine qui est arrivée, il y a un enfant de moins d'un an qui est avec sa maman."