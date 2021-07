Emigration clandestine : 3.615 embarcations contrôlées en 2020 au Sénégal

Trois mille six cent-quinze (3. 615) embarcations ont été contrôlées en 2020 par les forces de défense et de sécurité sénégalaises dans le cadre de la lutte contre l'émigration clandestine, a révélé mardi le directeur général adjoint de la Police nationale, Modou Diagne.



Ces contrôles ont eu lieu dans les eaux maritimes sénégalaises, a-t-il précisé, relevant que 2.337 candidats à la migration ont été interpellés dans ces opérations.



De même que 83 organisateurs et convoyeurs ont été déférés. Dans le même temps, sans compter dix pirogues saisies par les forces de défense et de sécurité, ainsi que trois véhicules, des GPS, du carburant et des moteurs hors-bords, a-t-il signalé.



Selon lui, en 2020, une quarantaine de pirogues en provenance du Sénégal sont arrivées aux Iles Canaries avec à leur bord environ 3600 migrants.



Il assure que depuis le 2 novembre dernier, "aucune embarcation'" venant des eaux sénégalaises n'est arrivée aux Iles Canaries.



Modou Diagne a fait ces révélations en procédant au lancement des travaux d'un atelier de partage d'expériences pour le renforcement de la coopération régionale dans le domaine de la lutte contre le trafic des migrants et la traite des personnes.