Fin des EFS : le Sénégal pose les bases d’un partenariat militaire équilibré et rénové avec la France

La cérémonie marquant la fin de la restitution des bases françaises au Sénégal s’est tenue ce jeudi 17 juillet 2025 au camp Geille de Ouakam. À cette occasion, le chef d’état-major général des armées sénégalaises, le général de corps d’armée Mbaye Cissé, a réaffirmé la volonté du Sénégal d’instaurer un nouveau cadre de coopération militaire avec la France, fondé sur la souveraineté et le respect mutuel.



Lors de cette cérémonie symbolique marquant le départ des Éléments français au Sénégal (EFS), le général Cissé a précisé que les installations militaires françaises notamment les camps Saint-Exupéry et Maréchal de Hann, l’escale de Diass, la Cité résidentielle de la Pointe, les installations navales de Protet, le centre de mission de Rufisque et le camp Geille de Ouakam ont été remis aux armées sénégalaises.



Selon lui, la France a toujours entretenu avec le Sénégal une relation de coopération variée couvrant principalement les domaines de la formation de l’entraînement et du soutien logistique.



« Cette coopération dynamique a contribué à la montée en puissance des armées sénégalaises notamment dans la capacitation des cadres et l’entraînement des unités. Aujourd’hui, toujours ouverte aux apports fécondants des partenaires extérieures, les armées sénégalaises entendent consolider les nombreux acquis engrangés sur le chemin exaltant de la quête de l’autonomie stratégique », a affirmé le général de corps d’armée Mbaye Cissé



« Le partenariat rénové dont il est question s’inscrira dans ce cadre. Il sera articulé autour du raffermissement des échanges dans les domaines de l’instruction, de la formation, de l’entraînement et de tout autre domaine à haute valeur ajoutée pour les armées sénégalaises », a-t-il poursuivi.



En ce moment solennel qui inaugure une nouvelle séquence de notre compagnonnage, dit-il, « nos deux armées mesurent la responsabilité d’écrire ensemble une nouvelle page éclairée par les orientations de nos autorités politiques respectives ».



Dans cette nouvelle phase de relations militaires, a-t-il conclu, les armées sénégalaises s’engagent à œuvrer à la mise en place effective d’un partenariat efficace, équilibrée fondée sur le respect mutuel et la souveraineté de chaque partie.