Emigration clandestine : 5 jeunes âgés entre 18 et 25 ans originaires de Louga, portés disparus

Cinq (5) jeunes originaires des villages de Keur Dame et Dayène, dans la région de Louga (Nord-ouest), sont portés disparus depuis plus de 15 jours.



Âgés entre 18 et 25 ans, ils étaient à Mbour, dans l'ouest du Sénégal, pour les besoins de l’émigration irrégulière, selon leurs proches. Ces jeunes voulaient rejoindre l’Europe à travers la mer.