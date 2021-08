Emigration clandestine : Macky Sall « peiné » d’apprendre le chavirement d’une pirogue au large de Saint-Louis

Le président Macky Sall s’est dit « peiné » d’apprendre le chavirement d’une pirogue transportant des candidats à l’émigration au large de Saint-Louis, au nord du Sénégal. Il a adressé ses condoléances émues à la famille du défunt et exprimé sa compassion aux familles des disparus.



« Je suis peiné d’apprendre le chavirement d’une pirogue transportant des candidats à l’émigration au large de St Louis.14 personnes ont été secourues et un corps retrouvé. J’adresse mes condoléances émues à la famille du défunt et exprime ma compassion aux familles des disparus », a twitté le président Sall.



La Marine nationale a secouru 11 personnes et repêché un corps sans vie, vendredi, après le naufrage d’une pirogue transportant une soixantaine de migrants au large de Saint-Louis. Les rescapés sont huit Sénégalais et trois Gambiens, précise la DIRPA, dans un communiqué.