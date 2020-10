Émigration clandestine : une pirogue avec a son bord 200 migrants explose en haute mer

Deux embarcations convoyant environs 300 migrants, en provenance des côtes de Mbour, à l'ouest du Sénégal, ont été interceptées en haute mer vendredi par la marine nationale sénégalaise et espagnole. Cela fait suite à l'explosion d'une des pirogues faisant 59 rescapés et plus dune centaine de disparus, selon L'Observateur.



Le journal qui a établi son bilan total provisoire évoque 170 secourus et acheminé à Dakar par la marine nationale. Et 111 personnes qui se trouvaient à bord de la première pirogue ont été secourues et acheminées au Port de Dakar.



L'opération de secours de la seconde qui a pris feu, est sanctionnée par le sauvetage de 51 personnes, également acheminées au Port de Dakar.



« La cause de l'explosion est que l'un des moteurs est tombé en panne. Les membres de l'équipage s'affairent pour le mettre en marche. C'est là que le moteur a pris feu. Il s'en est suivi une panique indescriptible », ont confié des rescapés à nos confrères.