Émigration irrégulière : 250 candidats interceptés dans une pirogue au large de l’île de Bassoul

Au total, 250 candidats à l’émigration irrégulière ont été interpellés à bord d’une pirogue au large de l’île de Bassoul, située dans l’arrondissement de Niodior (département de Foundiougne). L'interception a été confirmée ce vendredi à l'APS de source sécuritaire.
L’embarcation, qui transportait une majorité de citoyens sénégalais ainsi que deux ressortissants étrangers, a été bloquée par les forces de défense dans les bolongs du Delta du Saloum alors qu'elle s'apprêtait à prendre le large en direction de l'Europe, jeudi dans la soirée.
À la suite de cette interpellation, le matériel destiné à la traversée clandestine a été saisi par les autorités. Une enquête a immédiatement été ouverte par les forces de sécurité afin de faire toute la lumière sur les circonstances et les complicités entourant cette tentative de départ.
L’embarcation, qui transportait une majorité de citoyens sénégalais ainsi que deux ressortissants étrangers, a été bloquée par les forces de défense dans les bolongs du Delta du Saloum alors qu'elle s'apprêtait à prendre le large en direction de l'Europe, jeudi dans la soirée.
À la suite de cette interpellation, le matériel destiné à la traversée clandestine a été saisi par les autorités. Une enquête a immédiatement été ouverte par les forces de sécurité afin de faire toute la lumière sur les circonstances et les complicités entourant cette tentative de départ.
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