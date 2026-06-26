Émigration irrégulière : 250 candidats interceptés dans une pirogue au large de l’île de Bassoul

Au total, 250 candidats à l’émigration irrégulière ont été interpellés à bord d’une pirogue au large de l’île de Bassoul, située dans l’arrondissement de Niodior (département de Foundiougne). L'interception a été confirmée ce vendredi à l'APS de source sécuritaire.



L’embarcation, qui transportait une majorité de citoyens sénégalais ainsi que deux ressortissants étrangers, a été bloquée par les forces de défense dans les bolongs du Delta du Saloum alors qu'elle s'apprêtait à prendre le large en direction de l'Europe, jeudi dans la soirée.



À la suite de cette interpellation, le matériel destiné à la traversée clandestine a été saisi par les autorités. Une enquête a immédiatement été ouverte par les forces de sécurité afin de faire toute la lumière sur les circonstances et les complicités entourant cette tentative de départ.