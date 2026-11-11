Émigration irrégulière: les forces navales portent assistance à quatre pirogues et secourent 759 migrants

Deux unités de la Marine nationale « ont porté assistance à quatre pirogues engagées dans l’émigration irrégulière, permettant de secourir 759 personnes » ce mardi 10 novembre 2026, indique la Direction de l'information et des relations publiques des armées dans une publication diffusée ce mercredi sur sa page Facebook.



L'intervention des forces navales s'inscrit dans une série d'opérations conjointes sur le littoral. « Au cours de la semaine écoulée, les unités de la Marine nationale ont également secouru 817 personnes, grâce à l’action combinée des unités navales et des unités terrestres déployées dans les zones côtières », précise la DIRPA dans son communiqué officiel.



L'institution militaire réaffirme l'orientation globale de ses patrouilles le long des côtes. La Marine nationale rappelle à cet effet que « ses opérations de surveillance et d’intervention en mer s’inscrivent dans le cadre de ses missions de sauvegarde de la vie humaine en mer et de protection des personnes », selon le texte publié par la DIRPA.