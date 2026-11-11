JOJ Dakar 2026 : Ameth Diop se qualifie en demi-finale du taekwondo masculin et assure une dixième médaille au Sénégal

Le taekwondoïste sénégalais Ameth Diop valide sa qualification pour les demi-finales de la catégorie des moins de 73 kg lors des Jeux olympiques de la jeunesse. L'athlète sénégalais réalise un parcours décisif sur le tatami pour se hisser dans le dernier carré de la compétition.
Cette présence dans les demi-finales garantit une nouvelle récompense pour la délégation du pays hôte. Avec cette place assurée sur le podium, Ameth Diop offre la dixième médaille au Sénégal depuis le coup d'envoi des JOJ Dakar 2026.
Cette présence dans les demi-finales garantit une nouvelle récompense pour la délégation du pays hôte. Avec cette place assurée sur le podium, Ameth Diop offre la dixième médaille au Sénégal depuis le coup d'envoi des JOJ Dakar 2026.
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