Émirats Arabes Unis : Diomaye exhorte les Sénégalais à contribuer au rayonnement du pays à l'étranger

Le Président de la République, Bassirou Diomaye, en visite aux Émirats Arabes Unis, a rencontré ce vendredi les Sénégalais résidant dans ce pays du Golfe. Cette rencontre constituait la dernière étape de sa visite officielle. Lors de cet entretien, il a échangé avec nos compatriotes sur leurs préoccupations, défis et attentes. Le Président Diomaye les a ensuite encouragés à continuer de contribuer au rayonnement du Sénégal à l'étranger.



En retour, le Chef de l’État a réaffirmé son engagement à leur apporter le soutien et l’assistance nécessaires. Il a également salué leur dynamisme et leur rôle d’ambassadeurs du Sénégal à travers le monde. À cette occasion, le Président a annoncé la création d'une journée dédiée à la Diaspora, un projet sur lequel le gouvernement est actuellement en train de travailler.