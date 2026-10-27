Emploi salarié moderne au Sénégal : recul de 2% en juillet 2026, les secteurs industriel et BTP en difficulté

Au Sénégal, à fin juillet 2026, le marché de l'emploi formel affiche une contraction. Les effectifs salariés du secteur moderne se sont repliés de 2,0% d'un mois à l'autre, sous l'effet d'une baisse conjointe dans le secondaire (-1,9%) et le tertiaire (-2,1%).
Dans le détail, selon le point mensuel de conjoncture pour le mois de juillet 2026 de la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee), tous les grands sous-secteurs sont concernés par ce repli mensuel : le commerce recule fortement de 7,4%, suivi par les industries (-2,1%), les services (0,4%) et les Bâtiments et travaux publics (-0,3%).
La tendance se confirme sur douze mois. En glissement annuel, l'emploi salarié moderne a chuté de 5,8% en juillet 2026. Cette contre-performance annuelle s'explique essentiellement par des destructions nettes de postes dans l'industrie (-11,0%) et dans le BTP (-3,4%). Seul le segment des services tire son épingle du jeu avec une légère progression de 0,1% sur la période.
Dans le détail, selon le point mensuel de conjoncture pour le mois de juillet 2026 de la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee), tous les grands sous-secteurs sont concernés par ce repli mensuel : le commerce recule fortement de 7,4%, suivi par les industries (-2,1%), les services (0,4%) et les Bâtiments et travaux publics (-0,3%).
La tendance se confirme sur douze mois. En glissement annuel, l'emploi salarié moderne a chuté de 5,8% en juillet 2026. Cette contre-performance annuelle s'explique essentiellement par des destructions nettes de postes dans l'industrie (-11,0%) et dans le BTP (-3,4%). Seul le segment des services tire son épingle du jeu avec une légère progression de 0,1% sur la période.
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