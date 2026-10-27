Emploi salarié moderne au Sénégal : recul de 2% en juillet 2026, les secteurs industriel et BTP en difficulté

Au Sénégal, à fin juillet 2026, le marché de l'emploi formel affiche une contraction. Les effectifs salariés du secteur moderne se sont repliés de 2,0% d'un mois à l'autre, sous l'effet d'une baisse conjointe dans le secondaire (-1,9%) et le tertiaire (-2,1%).



Dans le détail, selon le point mensuel de conjoncture pour le mois de juillet 2026 de la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee), tous les grands sous-secteurs sont concernés par ce repli mensuel : le commerce recule fortement de 7,4%, suivi par les industries (-2,1%), les services (0,4%) et les Bâtiments et travaux publics (-0,3%).



La tendance se confirme sur douze mois. En glissement annuel, l'emploi salarié moderne a chuté de 5,8% en juillet 2026. Cette contre-performance annuelle s'explique essentiellement par des destructions nettes de postes dans l'industrie (-11,0%) et dans le BTP (-3,4%). Seul le segment des services tire son épingle du jeu avec une légère progression de 0,1% sur la période.