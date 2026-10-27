Inflation en juillet 2026 au Sénégal : les produits alimentaires tirent les prix à la consommation vers le haut

Au Sénégal, en juillet 2026, l'indice des prix à la consommation a enregistré une progression de 1,0% par rapport au mois de juin. Cette hausse mensuelle est principalement imputable au renchérissement de 2,1% des produits alimentaires et boissons non alcoolisées, tiré notamment par les légumes (+12,4%), les poissons (+4,1%) et la viande fraîche (+1,4%).



Sur un an, la hausse des prix reste contenue à 0,3% en juillet 2026 par rapport à juillet 2025. Cette évolution annuelle s'explique par l'augmentation des prix des boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants (+11,8%), des biens et services divers (+2,9%), des restaurants et hôtels (+2,2%), de la santé (+1,8%), des vêtements et chaussures (+1,2%) et de l'enseignement (+1,0%). Cette tendance a toutefois été freinée par le recul des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées (-0,4%), du logement (-0,8%), du transport (-0,1%) et de l'information et communication.



Selon l'origine des produits, les prix des produits locaux et ceux des produits importés ont progressé respectivement de 1,2% et 0,1% en variation mensuelle. Enfin, selon les informations de Libération, citant le point mensuel de conjoncture pour le mois de juillet 2026 de la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee), en glissement annuel, les produits locaux affichent une hausse de 0,7% tandis que les produits importés enregistrent une baisse de 1,0% en juillet 2026. Hors produits frais et énergétiques, les prix se sont accrus de 0,3% sur un mois et de 0,5% sur un an.