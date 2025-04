Emplois : la plateforme Ligéyal sa rew, change d’appellation et devient TabaxSénégal

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a officiellement lancée lundi, la plateforme numérique TabaxSénégal (www.tabaxsenegal.sn).

Selon le ministre conseille, porte-parole de la présidence de la République, Ousseynou Ly, cette plateforme est « un espace de création d’opportunités et de mise en relation des chercheurs d’emplois, des porteurs de projets et des investisseurs dans le cadre d’une vision globale de la politique de l’emploi ».



Par ailleurs dans une publication sur son compte X, le Président Diomaye a indiqué que « cette initiative rassemble candidats à l’emploi, porteurs de projets et investisseurs autour d’objectifs clairs : valoriser les compétences nationales, faciliter l’accès à des opportunités concrètes, soutenir la réalisation de projets ambitieux, restaurer l’équité et stimuler l’investissement local ».



Le ministre-conseiller, porte-parole de la présidence de la République, Ousseynou Ly, a indiqué que l’initiative Ligéyal sa rew a évolué vers une nouvelle appellation TabaxSénégal, justifiant ce changement de nom dicté par des nécessités opérationnelles.



Toutefois, il a précisé au micro de l’Aps, que l’objectif reste le même, qui est de « développer une nouvelle politique de l’emploi ».

« TabaxSénégal », explique le ministre, ne se limite pas seulement à la question des appels à candidatures pour les postes publics. L’initiative va au-delà, puisque cette plateforme permet à chaque citoyen, qui le désire, de pouvoir mettre son CV, à travers une base de données, à la disposition de toutes les structures étatiques et privées et des partenaires afin de pouvoir dénicher un bon profil ».

« TabaxSénégal est au service des structures publiques, parapubliques et privées, des partenaires intéressés par certains profils”, a indiqué le ministre-conseiller, soulignant que l’initiative est également dictée par des soucis d’équité sociale et de transparence », a-t-il expliqué.