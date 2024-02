Emprisonnement de Ngagne Demba Touré: Juan Branco charge les greffiers

Ngagne Demba Touré, greffier en service a été placé sous mandat de dépôt jeudi 22 février par le juge Mamadou Seck. Une décision dénoncée par ses camarades de corporation provocant une paralysie totale du secteur de la justice. Réagissant à cela Juan Branco qui réclame la liberté pour Ngagne Demba, estime que c’est la conséquence des actions des greffiers sur certains dossiers et que c’est trop tard pour relever la pente.



« Les greffiers sénégalais ont participé sans broncher aux procédures ayant amené à la détention de milliers de sénégalais. Aujourd'hui qu'un greffier est arrêté, ils tentent enfin, et bien tardivement, de se mobiliser pour sauver l'un de leurs, ainsi menacé. Trop tard. Que cela sert d'avertissement. Demain, ce seront les magistrats qui seront touchés. Et ce sera le fruit de leur attention. De leur complicité. De leur inanité. Il n'y aura personne pour venir les sauver : car ils auront détenu tous ceux qui auraient pu se mobiliser. Car ils laisseront prospérer les tueurs qui demain viendront les chercher. Ceux qui servent le mal et le propagent ne sont jamais épargnés. Leur lâcheté sert l'indignité. Il n'y a rien de plus écœurant qu'un homme ou une femme de droit qui, par servilité, l'accommode au pouvoir et accepte de le faner. Que les êtres de robe cessent d'entacher leur âme et montrent enfin leur fierté. Liberté pour Demba Touré », a écrit Juan Branco sur X.

