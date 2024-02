Emprisonnement de Ngagne Demba Touré : le SYTJUST dénonce une "violation grave" de la "dignité des fonctions de greffier"

Me Ngagne Demba Touré, greffier, a été placé ce jeudi sous mandat de dépôt par le Juge d’instruction du deuxième cabinet. Le Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) estime que la procédure judiciaire a été faite en violation de la loi du fait du privilège de juridiction des fonctions de greffier.



« Maître El Hadji Ngagne Demba Touré, greffier de son état, n’a pas bénéficié du privilège de juridiction. Il a été placé sous mandat de dépôt à l’issu d’une procédure judiciaire entreprise en marge de la loi. Cet acte est constitutif d’une violation grave de la dignité des fonctions de greffier qui concourent à l’exercice du pouvoir judiciaire », dénonce dans un communiqué le Syndicat des Travailleurs de la Justice.



Toutefois, le « SYTJUST invite dès lors Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et toutes les autorités judiciaires au respect des droits et privilèges de Me Touré et à entreprendre par ailleurs les actes nécessaires à la restauration de la dignité des greffiers qui a été foulée au pied par cette détention ».



Enfin, le Syndicat appelle tous les « travailleurs de la justice à la mobilisation générale pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux ».