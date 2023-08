Emprisonnement de Ousmane Sonko : la mairie de Pikine Est et la Senelec de Dagouda saccagées

Suite au placement sous mandat de dépôt de Ousmane Sonko suivi dans la foulée la dissolution du parti Pastef par décret rendu public par le ministère de l'Intérieur, des manifestations ont éclaté dans certains endroits de Dakar et en banlieue.





A Pikine, c'est la mairie de Pikine Est dirigée par Issakha Diop ministre de l'Eau et de l'Assainissement, chargé de la Gestion des inondations qui a été l’une des cibles des manifestants. Les gros bras déployés pour veiller à la sécurité des locaux de la mairie, ont été pourchassés par les manifestants qui ont saccagé les lieux, rapporte Les Echos.





Le journal renseigne que les locaux de la Senelec ont également subi la furie des manifestants. Les jeunes qui protestent contre l’emprisonnement ont aussi ciblé l’autoroute à péage, à hauteur de Thiaroye, pour paralyser la circulation. Tous les commerces avaient aussi fermé, ainsi que les banques et autres stations-service.