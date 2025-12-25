Emprunt obligataire de 400 milliards : le Sénégal repousse la clôture au 26 décembre

Le dernier emprunt obligataire du Sénégal, d’un montant de 400 milliards de francs CFA, lancé sur le marché régional de l’Umoa-Titres avec Invictus Capital & Finance comme arrangeur principal, peine à trouver preneur. Initialement attendue pour le 22 décembre, la clôture de l’opération a été repoussée au 26 décembre 2025, sans explication officielle des autorités, rapporte Le Quotidien.



Dans un communiqué, Invictus Capital & Finance indique que cette émission, qui devrait être la dernière de l’État sénégalais en 2025, est structurée autour de quatre maturités : des titres à trois ans rémunérés à 6,4 %, à cinq ans à 6,6 %, à sept ans à 6,75 % et à dix ans à 6,95 %. L’opération porte sur un volume global équivalant à 719 millions de dollars.



Ce report alimente les interrogations sur une possible saturation du marché obligataire de l’UEMOA, alors que le Sénégal multiplie les levées de fonds pour faire face à ses besoins de trésorerie dans un contexte économique tendu. Depuis le début de l’année, l’État a fortement sollicité les banques et institutions financières de la sous-région.



En mars 2025, une première opération de 150 milliards de francs CFA, également arrangée par Invictus, avait été lancée sur le marché régional. Son succès a conduit les autorités à tenter une levée beaucoup plus ambitieuse en fin d’année. Par ailleurs, un appel public à l’épargne lancé en juillet avait permis de mobiliser 364 milliards de francs CFA, au-delà de l’objectif initial, sous l’appellation de « Diaspora Bonds », bien que la participation effective de la diaspora soit restée limitée.



Le 18 septembre, un nouvel emprunt de 150 milliards de francs CFA avait même enregistré une souscription record de 450 milliards, confirmant jusqu’ici l’appétit du marché pour la signature sénégalaise. Le report de la clôture de l’emprunt actuel marque toutefois une rupture dans cette dynamique.