Colère des maraîchers : Jeudi noir annoncé devant le ministère du Commerce

Les producteurs de pommes de terre de la zone des Niayes ont annoncé ce mardi 3 mars 2026 qu’ ils prévoient de déverser massivement leurs produits devant le ministère du Commerce à Dakar, jeudi. Par ce geste, inspiré des mouvements agricoles français, le Cadre de concertation des maraîchers du Sénégal entend dénoncer la mévente de leur production locale, étouffée par une inondation délibérée du marché par les importations de l'agrobusiness.



Le porte-parole Mbaye Ndoye fustige sur la Rfm, une situation de « concurrence déloyale » intenable pour les petits exploitants. Alors que le coût d'exploitation réel des maraîchers locaux tourne autour de 260 FCFA le kilo, les grandes entreprises d'agrobusiness cassent les prix en vendant le sac à 5 000 FCFA (soit environ 200 FCFA le kilo) directement sur les marchés dakarois. Cette stratégie de prix inférieurs aux coûts de production artisanaux empêche les producteurs des Niayes d'écouler leurs stocks, les condamnant à voir leurs récoltes pourrir dans les champs.



Excédés par ce qu'ils considèrent comme une faillite de l'encadrement étatique, les maraîchers ont décidé de boycotter définitivement toutes les réunions de l'Agence de Régulation des Marchés (ARM). Ils exigent désormais de traiter directement avec le ministre du Commerce et de l'Industrie. Pour ces agriculteurs, l'absence d'organisation efficace du marché et le laisser-faire des autorités face aux importations massives menacent directement la survie de la filière horticole nationale et la souveraineté alimentaire du pays.