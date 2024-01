En 2023, les vagues migratoires vers l’Espagne ont fait 6618 victimes, selon l’ONG Caminando Frontera

L’ONG Walking Borders, plus connue sous le nom espagnol de Caminando Frontera a publié mardi son rapport sur les vagues migratoires vers les Îles Canaries en particulier et vers l’Espagne en général. L’année 2023 a été la plus meurtrière de toutes jusqu’ici avec 6618 victimes enregistrées.



La route des Canaries à elle seule a fait 6 007 victimes. Selon l’ONG, « Les relations hispano-marocaines qui utilisent la migration comme chantage et l'instabilité politique au Sénégal marquent l'exode des populations sur cette voie migratoire ».



En moyenne, dix-huit (18) personnes meurent chaque jour à cause des politiques de contrôle des frontières, indique l’ONG dirigée par Helena Malena Garzon.