Trafic de drogue à Dakar : 3 individus interpellés, 95 doses saisies en 4 jours

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé ces derniers jours à l’interpellation de trois individus impliqués dans un réseau de trafic de stupéfiants, au cours de deux opérations distinctes menées respectivement à Arafat et à Khar Yalla. Le 14 juin 2025, les forces de police ont mis la main sur deux (2) suspects dans une ruelle du quartier Arafat, suite à un renseignement opérationnel. Lors de leur interpellation, les agents ont saisi 17 cornets de chanvre indien, 22 comprimés d’ecstasy, soigneusement dissimulés dans un sachet plastique.



Quatre jours plus tard, le 18 juin 2025, une patrouille de la police a surpris un autre trafiquant présumé à Khar Yalla, au moment où il refermait la selle de sa moto de marque TMAX. Une fouille immédiate a permis de découvrir sous la selle « 34 cornets de chanvre indien, emballés avec soin. » Le suspect a été interpellé sur place et placé en garde à vue.



Les trois suspects ont été placés en garde à vue, tandis que l’enquête suit son cours pour remonter les filières et identifier d’éventuels complices.