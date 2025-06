Le CDEPS s’insurge contre l’exclusion d’EXCAF au profit d’une entreprise étrangère dans le secteur de la TNT

Le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) a exprimé, dans un communiqué publié ce jeudi, son indignation face à la récente décision de TDS-SA, opérateur national de télédiffusion, de nouer un « partenariat stratégique » avec TNTSAT AFRICA, une entreprise malienne, pour la fourniture de décodeurs TNT au Sénégal.



« Le CDEPS exprime son étonnement et son indignation devant pareil choix qui exclut EXCAF, société nationale dotée de tous les moyens techniques, le savoir et des décodeurs », déclare l’organisation.



L’organisation souligne que cette décision de TDS-SA constitue une « atteinte grave à la préférence nationale » et déroge aux engagements contractuels passés.



« En décidant de la sorte, TDS est en porte-à-faux avec les engagements contractuels antérieurs. Pire, ce choix porté sur une entreprise étrangère a été conduit dans l’opacité la plus totale, en marge de toute légalité, et sans concertation aucune avec les parties prenantes nationales », poursuit le communiqué.



Pour le CDEPS, cette substitution d’un opérateur sénégalais légitime par une structure étrangère remet directement en cause la souveraineté audiovisuelle du pays et menace « la stabilité de tout l’écosystème médiatique », tout en envoyant « un signal désastreux aux investisseurs sénégalais ».



Face à ce qu’il qualifie de « dérive », le CDEPS appelle le gouvernement à « faire toute la lumière sur ce choix scandaleux, à restaurer la transparence dans la gestion de la TNT, et à garantir le respect des conventions signées ».



L’organisation conclut en réaffirmant son soutien au Groupe Excaf, soulignant qu’elle « reste mobilisée […] pour défendre l’équité, la souveraineté économique et la priorité nationale dans le secteur stratégique de la diffusion audiovisuelle ».