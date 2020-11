En France, les lieux de culte rouvrent leurs portes mais la jauge de 30 personnes passe mal

C'est un dimanche particulier pour les lieux de culte. Après avoir fermé leurs portes pendant le mois de reconfinement, ils peuvent à nouveau accueillir les fidèles dimanche 29 novembre mais dans la limite de 30 personnes. Une jauge maximale que les autorités religieuses contestent malgré l'annonce d'un assouplissement possible au 15 décembre.



"Quand on voit les images de la manifestation d'hier avec cette foule compacte, et penser que dans des grandes églises il ne peut y avoir que 30 personnes, c'est absurde", a déclaré l'évêque de Nanterre, Matthieu Rouge, sur BFM TV, faisant référence aux rassemblements contre l'article 24 de la loi "sécurité globale" qui ont eu lieu à Paris en région.



La Conférence des évêques de France (CEF) a déposé une requête auprès du Conseil d'État pour obtenir dès maintenant un assouplissement en fonction de la taille du lieu. "La liberté du commerce et de l'industrie et la liberté de culte ne sont pas garanties de la même manière", a déploré Me Guillaume Valdelievre, avocat au Conseil d'Etat représentant la CEF.