En RDC, les uniformes seront contrôlés pour éviter les troubles

Pour le vice-premier ministre en charge de l’Intérieur, l’uniforme des agents de gardiennage devra être différent de ceux de la police et de l’armée. Gilbert Kankonde interdit également la distribution des effets militaire et de la police à ceux qui n’y ont pas droit.



Selon plusieurs observateurs, certaines organisations liées à des partis politiques font usage de ces effets : bérets rouges, ceinturons et bottes militaires. Ce qui crée souvent la confusion, surtout pendant des manifestations de foule.



Ce fut le cas lundi 30 mars à Kinshasa lors de la dispersion du rassemblement de plus d'une centaine de membres de la secte Bundu-dia-Kongo. Parmi les adeptes qui ont défié l'interdiction d'attroupement, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, certains portaient des bérets rouges et d'autres signes distinctifs des forces de l'ordre, ce qui a créé la confusion.



Certains miliciens avec des armes de guerre



Le week-end dernier, dans certaines villes et localités de l’ex-Katanga, la milice Bakata Katanga a tenté plusieurs incursions. Là, en plus de tenues militaires, certains miliciens portaient des armes de guerre.



Désormais, les policiers et militaires tenté de vendre leurs effets pour améliorer l'ordinaire seront sanctionnés au regard de l'arrêté gouvernemental annoncé ce mardi.