En Ukraine, on ne croit pas à une possible intervention de troupes occidentales contre la Russie

Les Ukrainiens n’ont quasiment pas réagi aux propos du chef d'État français. Les médias en ont parlé à la radio, à la télévision, car la sortie d’Emmanuel Macron a forcément un peu étonné, mais sans plus. Cela n’a même pas fait la une des journaux. Pendant toute la journée de mardi, les médias ont repris ses déclarations, mais aussi les réactions extrêmement vives qu’elles ont provoquées dans le camp occidental, ainsi que sur la scène politique française.



Mais pour le reste, c'est quasiment silence radio. Mardi, la vraie nouvelle longuement commentée en Ukraine fut l’abattage de deux nouveaux avions de chasse russes par la défense anti-aérienne ukrainienne.



Sur les réseaux sociaux, quelques commentateurs ont relevé la position française de manière un peu intriguée, comme si la perspective de voir des soldats français ou européens en Ukraine paraissant un peu surréaliste. Côté politique, il n'y a quasiment pas eu de réactions. Au sein de la présidence ukrainienne, seul Mykhaïlo Podolyak, un conseiller de Volodymyr Zelensky qui tweete à peu près sur tout, a salué un « bon signe » de la part de Paris.



Selon lui, « l’ouverture de discussions sur la possibilité d’un soutien direct à l'Ukraine par des forces armées européennes permet de clarifier les risques de manière plus distincte », et cela montre qu’au moins, les Français reconnaissent maintenant totalement les risques que représente pour l’Europe une Russie militariste et agressive.



Hormis cette réaction, fermez le ban. Et pour cause : dimanche, lors d’une conférence de presse, Volodymyr Zelensky a déjà tout dit. Répondant à un journaliste, le président ukrainien a déclaré qu’il n’attendait en aucun cas que des soldats occidentaux viennent se battre en Ukraine. Pour lui, les besoins sont plus urgents et plus pragmatiques. Il demande des systèmes d’armes, des munitions, des avions de chasse à confier aux Ukrainiens, pour qu’aucun soldat européen n’ait besoin, à l’avenir, de venir faire la guerre en Ukraine entre la Russie.