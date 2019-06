En bref... Un Etat de l'Australie autorise l'euthanasie; l'Egypte accuse l'Onu de politiser la mort de Morsi; les français qui ne croient pas à la sûreté des vaccins...

Une première en Australie. L'Etat de Victoria a autorisé l'euthanasie qui consiste à faire usage des procédés qui permettent de hâter ou de provoquer la mort de malades incurables qui souffrent et souhaitent mourir.



L'Organisation des Nations Unies (ONU) a avancé ce mercredi un chiffre hallucinant sur le flux migratoire des populatipons dans le monde. Un record mondial de plus de 70 millions de réfugiés et de déplacés à la fin 2018...



Pendant ce temps dans l'Hexagone, un Français sur trois ne croit pas que les vaccins soient sûrs (enquête mondiale Wellcome-Gallup).