En guise de condoléance, Macky Sall offre 20 millions F cfa à la famille de Sidy Lamine Niass

En guise de condoléance de la République, le président Macky Sall a offert 20 millions de Fcfa à la famille d'un défunt patron du groupe de presse Walfadjiri, Sidy Lamine Niass, décédé le 06 décembre à Dakar, des suites d'une maladie et lui a rendu un vibrant hommage, rapporte le journal EnQuête.



"Sidy Lamine était une personnalité et sa disparition est une perte pour toute la Nation ainsi que la Oumah islamique, a dit Macky Sall qui a justifié son déplacement par le parcours du défunt qui a travaillé et combattu durant toute sa vie pour le bien du peuple sénégalais et de la Oumah islamique".



Selon le chef de l'Etat, Sidy Lamine Niass fait parti de ceux qui ont prouvé que au monde entier que "l'enseignement coranique est d'égale dignité avec l'enseignement français", avant de rappeler que le défunt a joué un rôle important dans le processus de son accession à la magistrature suprême.