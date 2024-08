En visite à Gorée, Lewis Hamilton se reconnecte avec l’histoire tragique de la traite des esclaves

Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1, a partagé sur une expérience particulièrement marquante sur Instagram. Sa visite dans l’île de Gorée, un lieu symbolique de la mémoire de la traite négrière en Afrique, l’a profondément touché.



Lors de sa visite, Lewis Hamilton a exprimé l’impact profond que l’île de Gorée a eu sur lui. « C’était une partie très surréaliste du voyage », a-t-il écrit.



Hamilton est également revenu sur les millions de personnes qui ont péri en mer pendant le voyage forcé à travers l’Atlantique.



« Vous ne pouvez même pas imaginer les horreurs auxquelles les gens ont été confrontés, arrachés à leurs terres et vendus pendant des centaines d’années. Les millions de personnes mortes en mer ».



Le Britannique a souligné l’importance d’apprendre l’histoire et d’honorer ceux qui ont souffert. « Je ressens vraiment le poids de tout cela. Il est si important d’apprendre notre histoire et d’honorer les personnes dont nous venons et de vivre pour eux. »



Lewis Hamilton a également remercié les personnes qu’il a rencontrées et promet de revenir.

« Merci, Sénégal. Tous ceux que j’ai rencontrés ici étaient incroyables et je dois vraiment revenir. Je ne le recommanderai jamais assez », a-t-il dit.