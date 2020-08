Encore 72 heures de grève renouvelables décrétées par le Sytjust

​Le Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) a de nouveau décrété 72 heures de grève renouvelables qui couvrent les lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 août 2020, selon un communiqué parvenu à PressAfrik.



Le Sytjust se considérer qu’ « ​En autorisant au Centre de Formation judiciaire (CFJ) d’assurer pendant dix jours l’initiation d’agents de l’administration pénitentiaire au métier de greffier pour mettre à la disposition des Juridictions des greffiers ad hoc en cas de grève du SYTJUST, Monsieur le Ministre de la Justice vient de démontrer de manière irréfragable son manque de considération à l’Institution judiciaire. Par cet acte, il a par ailleurs démontré qu’il est prêt à faire régresser les travailleurs de la Justice plus particulièrement les greffiers »

Le Sytjust indique qu’il est bon « de rappeler à qui de droit que cette initiation n’est rien d’autre qu’une farce grotesque destinée uniquement à payer des per diem ».



Parce que, disent les travailleurs de la justice, « une initiation sérieuse au métier de greffier requiert une durée de deux ans dont six mois de stage pratique. Le diplôme requis, pour accéder présentement à la formation, est la licence. Ainsi, il est évident que 38 matons mal formés ne pourront pas suppléer plus de 400 greffiers et plus de 800 acteurs administratifs de la Justice qui observent la grève »



​Et rappelle que « le recours au greffier ad hoc est bien encadré par la loi qui l’autorise uniquement en matière pénale dans les juridictions d’instance et de grande instance. Hormis cette matière et dans ces juridictions, le recours au greffier ad’ hoc est illégal. Le SYTJUST dénoncera toute illégalité, ainsi que ses auteurs et leurs complices »



​Le Sytjust dit se réserver le droit d’exercer toute action légale contre quiconque exercera illégalement les fonctions de greffier. Et rappelle que sa seule exigence est la préservation des droits acquis des travailleurs de la Justice consacrés par « des décrets dûment signés par le Président de la République ».