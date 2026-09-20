Engagement citoyen : l'attaquant des Lions exprime sa gratitude au chef de l'État pour son écoute et son soutien

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience à l'international sénégalais Sadio Mané. Les échanges entre le chef de l'État et le champion d'Afrique ont porté sur la présentation et le déploiement du projet SM10 AGRO, une initiative axée sur le développement du secteur agricole et de l'agrobusiness au Sénégal.



À l'issue de cette rencontre institutionnelle, le footballeur a exprimé sa gratitude envers le chef de l'État pour l'attention portée à ses investissements dans le développement local. Sadio Mané a déclaré : « Ravi et honoré d'avoir été reçu par Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, Président de la République du Sénégal. Nos échanges ont notamment porté sur le projet SM10 AGRO ».



L'attaquant des Lions de la Teranga a salué la disponibilité de l'autorité présidentielle face aux initiatives privées visant la souveraineté alimentaire et la création d'emplois. Sadio Mané a conclu : « Merci, Excellence, pour votre écoute, votre disponibilité et l'attention accordée à ce projet qui nous tient particulièrement à cœur. Merci, Excellence ! ».